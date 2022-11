Hausse des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Bulgarie ces deux dernières années

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Bulgarie ont enregistré, durant les deux dernières années, une hausse remarquable, atteignant 270 millions de dollars en 2021 et 180 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2022, a indiqué l’ambassadeur de Bulgarie en Tunisie, Veselin Dyankov.

Les exportations bulgares vers la Tunisie se sont élevées à 147 millions de dollars tandis que les importations ont atteint 33 millions de dollars, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP.

Malgré les répercussions de la guerre en Ukraine, a-t-il dit, les échanges commerciaux ont connu une hausse, ajoutant que la fin de la pandémie de Covid-19 a permis de relancer les échanges bilatéraux .

Selon lui, les efforts consentis entre les pays ont également contribué à développer ces échanges, rappelant, à cet égard, la signature, le 7 novembre dernier, à Sofia, du protocole d’accord entre la des Entreprises Citoyennes de Tunisie CONECT International et la chambre bulgare de l’industrie et du commerce.

Cet accord, a-t-il dit, qui a été signé lors d’une mission économique organisée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) en Bulgarie, est le fruit des efforts de l’ambassade de la Tunisie en Bulgarie et de la Conect.

« Les investisseurs tunisiens peuvent investir dans différents secteurs en Bulgarie qui est un pays membre de l’Union européenne », a-t-il déclaré, évoquant, dans ce sens, les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de l’agroalimentaire et des TIC qui sont très dévloppés.

L’ambassadeur a, par ailleurs, appelé les investisseurs de son pays à investir en Tunisie, un pays qui, selon lui, jouit de plusieurs avantages dont le capital humain et l’ouverture de la Tunisie sur le marché africain, étant membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Il a indiqué que son ambassade œuvre actuellement, en collaboration, avec les autorités tunisiennes à organiser la réunion de la Commission économique mixte tuniso-bulgare en Tunisie qui se tiendra en 2023.

La Bulgarie est située dans le sud-est de l’Europe, bordant la Roumanie, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Turquie et la mer Noire. Sa frontière nord est avec la Roumanie le long de la ligne du Danube jusqu’à la ville de Silistra.

