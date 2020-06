Le ministre du Tourisme à pied d’œuvre pour préparer la reprise du secteur

Après une série de réunions avec les Fédérations professionnelles du tourisme du 2 au 5 juin 2020, le ministre du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Ali Toumi va poursuivre ses rencontres avec la profession, tout au long de la semaine prochaine, pour préparer la reprise de l’activité touristique après la crise du coronavirus. En effet, le ministre avait rencontré, du 2 au 5 juin, la Fédération nationale des Guides Touristiques, la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, la Fédération tunisienne des agences de voyages et la Fédération nationale de l’artisanat.

Ces rencontres ont été l’occasion de passer en revue les mesures de soutien face aux répercussions de la crise sanitaire du coronavirus, décidées par le gouvernement en faveur des entreprises touristiques, et de discuter du protocole sanitaire mis en place par l’administration du tourisme pour sécuriser la reprise de l’activité touristique.

Les participants à ces rencontres ont, par ailleurs, souligné la nécessité d’accélérer les procédures d’application des mesures de soutien prévues et de mettre en place des comités mixtes entre l’autorité de tutelle et les professionnels pour s’accorder sur une vision de relance post-covid du secteur.

La nécessité d’accompagner les artisans et de les aider à surmonter les répercussions de la crise a également été soulevée.

Ces rencontres ont aussi, permis de débattre de la situation des guides touristiques et de s’accorder sur la programmation d’une séance de travail avec le ministère des affaires sociales, au cours de la semaine prochaine, pour convenir d’un système de protection sociale qui prend en considération les spécificités de ce métier.

En ce qui concerne les guides touristiques, il a également, été décidé de réviser textes régissant ce métier et de former, avant la fin du mois de juin 2020, un comité qui prendra en charge cette révision.