Le ministre du transport dément, sans autre forme de détails, et l’intéressée confirme persiste et signe

Suite à notre article, intitulé « Le dégradant comportement du ministre d’Etat du transport. Il change la serrure du bureau d’un haut cadre et lui dit de rentrer chez elle ! », le ministre incriminé a cru bon de publier sur la page des réseaux sociaux du ministère le texte suivant : « Suite aux mensonges dits sur le site d’actualités African Manager, datés du vendredi 6 mars 2020 sous le titre de « Le dégradant comportement du ministre d’état du transport », le ministère dément tout le contenu de l’article, à propos de l’échange entre le ministre et la chargée de mission, et affirme que le traitement avec tous les administré se déroule dans le strict respect. Le ministère appelle le rédacteur de l’article à faire preuve de sincérité et d’honnêteté dans ses informations, à éviter les fausses informations, et à prendre ses informations auprès des sources sûres »

NDLR : Nous voudrions, brièvement, tranquilliser le ministre et son nouveau ministère, que nous avions pris nos informations auprès de la victime elle-même. Plus sûre qu’elle, vous ne trouverez pas ! Contrairement à votre démenti donc, nos sources sont sûres et fiables. De plus, la victime, de nouveau contactée par nos soins ce jour du vendredi saint (Vous y croyez tout de même, vous qui être d’un parti qui craint Dieu !), persiste et signe ses déclarations. La même source, sûre, vérifiée et vérifiable, vous informe qu’elle en avait aussi parlé à tout votre cabinet, que les traces du changement de la serrure, existent et qu’elle garde encore ses anciennes clés qui ont été changées sur vos ordres. Bien le bon jour ministre … d’Etat !