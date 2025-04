Le mois de mars 2025, classé au 2ème rang des mois de mars les plus chauds depuis 1950

Le mois de mars 2025 a été classé au 2ème rang des mois de mars les plus chauds depuis 1950, derrière mars 2001, d’après le bulletin climatique mensuel publié, mercredi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Les conditions ont été anticycloniques durant la majeure partie du mois. De fréquentes périodes de douceur se sont succédé entrecoupées de quelques épisodes des précipitations abondantes donnant des cumuls importants dans plusieurs stations.

Concernant la pluviométrie, le bilan total du mois au sud du pays est conforme à la normale. Par contre des déficits de 50% et de 10% ont été enregistrés au centre et au nord respectivement.

// Température moyenne de 17.1 °c

La température moyenne nationale, a atteint 17.1 °C, supérieure à la moyenne de référence (14.5°C) de 2.6°c. Au total, les températures moyennes du mois variaient entre 11.5 °C à Thala et 20.8°C à Remeda.

Le mois de mars 2025 a commencé avec des températures maximales inférieures aux normales. Mais après le 7 du mois elles ont dépassé largement les normales. Les températures minimales durant tout le mois ont été supérieures aux normales.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 16.3°c à Thala et 26.5°c à Remeda. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 22 °c, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (19.9 °c) avec une différence de +2.1 °c.

Les températures minimales ont varié de 6.7 °C à Thala à 15.4°C à Gabes. La température minimale moyenne nationale, était de 12.1°C, dépassant ainsi la moyenne de référence (9.1°C) de +3.1°C.

// Des précipitations présentes sur toutes les régions avec un déficit pluviométrique au nord et au centre

La pluie en mars cette année a été présente sur toutes les régions. Au sud du pays, les stations de Remeda, Mednine et Gafsa ont bénéficié de quantités de pluie dépassant leurs normales. Les stations de Gabes, Jerba, Matmata et Tataouine ont enregistré des quantités proches des normales. A la station de Tozeur et Kébili la pluie a été presque absente. Elles ont cumulé respectivement 6.4mm et 1.6mm.

Le bilan total au sud a été conforme à la normale du mois. Malgré le fait que les quantités enregistrées dans les stations du nord étaient les plus importantes par rapport au reste du pays, cette région reste néanmoins, déficitaire de 10% par rapport à la normale. La station la plus arrosée était Béja, avec un cumul mensuel de 75.4mm dépassant ainsi sa normale de 10%. La station d’El kef aussi a cumulé 67.4mm avec un excédant de 30% par rapport à sa normale. Le déficit pluviométrique au centre pour le mois de mars 2025 était de 50% par rapport à la normale.

