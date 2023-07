Le mouvement Echaab exige la formation d’un « gouvernement politique »

Le secrétaire général du Mouvement Echaab, Zouhair Al-Maghzaoui, a renouvelé, mercredi 26 juillet, la demande de changement de gouvernement et de formation d’un gouvernement politique, qui a sa vision et non le gouvernement de l’administration ».

« Un gouvernement politique ne signifie pas que moi ou tout autre membre du mouvement en devenions ministres », a-t-il dit sur Diwan fm

Il a ajouté que le président de la République est sincère dans sa loyauté envers le peuple, mais cela ne suffit pas, nécessitant plutôt la formation d’un gouvernement qui soit conforme à sa vision et mette ainsi en œuvre un programme national réel et clair.

Et de poursuivre : «Nous sommes en faveur de l’évaluation du gouvernement et qu’il y ait un programme », indiquant qu’il a appelé le président à renouveler la confiance à la cheffe du gouvernement Najla Bouden, sous réserve de programme clair.