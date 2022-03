Le mouvement Ennahdha se dit préoccupé par l’incertitude financière en Tunisie

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a fait part de sa profonde « préoccupation » face à l’incertitude de la situation financière en Tunisie et la montée de la tension sociale, dénonçant une paralysie économique et de l’investissement, une hausse vertigineuse des prix et une pénurie des produits de base.

Dans son communiqué publié, ce jeudi, le mouvement a invité les autorités à s’exprimer sur la réalité de la situation financière dans le pays et à clarifier sa politique au sujet de la protection de la sécurité alimentaire.

D’autre part, le mouvement a dénoncé l’arrestation de l’ancien bâtonnier des avocats Aberrazek Kilani, après l’émission par le tribunal militaire d’un mandat de dépôt à son encontre alors qu’il exerçait ses fonctions d’avocat dans la défense de Noureddine Bhiri, dirigeant au mouvement, selon le texte du communiqué.

Par ailleurs, Ennahdha a dit rejeter la poursuite de l’assignation à résidence de Noureddine Bhiri, la qualifiant de « détention forcée et en dehors des garanties prévues par la Loi fondamentale.