Le naufrage du Xelo est une menace pour la vie marine selon Ameur Jridi

L’expert en environnement et en développement durable, Ameur Jridi, a déclaré, ce lundi 18 avril 2022, que le naufrage du cargo Xelo au large de Gabès représente un danger pour toute la côte tunisienne.



« L’Etat est certes intervenu dans la foulée et a pris les mesures nécessaires mais s’il y aura une fuite de carburant on risque une catastrophe environnementale », a-t-il mis en garde lors de son passage sur les ondes de Mosaïque Fm.



Et d’ajouter que la vie marine est menacée.