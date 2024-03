Le Nigeria annonce la réouverture de ses frontières et la fin des sanctions contre le Niger

Mercredi 13 mars 2024, c’était au tour du Nigeria d’annoncer la décision de levée des sanctions contre le Niger. Le géant ouest-africain rouvre ses frontières avec son voisin sahélien dès ce jour, et met également fin aux sanctions d’ordre économique.

C’est la présidence nigériane qui a détaillé les sanctions prenant fin dès le 13 mars courant avec, en premier lieu, la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec son voisin. Les contraintes économiques sont également tombées comme les transactions commerciales et la fourniture en électricité vers le Niger qui peuvent désormais reprendre.

Les avoirs de l’État sahélien dans les banques centrales de la Cédéao sont dégelés. Le pays peut de nouveau bénéficier de l’assistance des institutions financières de la région. Et les interdictions de voyager pour les membres du gouvernement et leurs familles sont annulées.

Ces directives interviennent une vingtaine de jours, après le sommet extraordinaire des chefs d’État à Abuja. Un délai normal dans ce genre de procédure, selon une source au sein de la diplomatie du Nigeria. Pour l’instant, les autorités du Niger adoptent la même attitude qu’en février et n’ont pas réagi officiellement à cette annonce.

