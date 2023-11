Le Nigeria et la France renforcent leurs liens d’affaires lors de la «French Week»

La French Week – la semaine de la France – vient de s’achever à Lagos, au Nigeria. Portée par la Chambre de Commerce franco-nigériane, cette initiative vise à renforcer les liens d’affaires entre les deux pays et dans les deux sens.

Le ministre français délégué au Commerce Extérieur, Olivier Becht a fait le déplacement et c’est d’ailleurs le troisième voyage officiel d’un membre du gouvernement français, en moins de six mois, avec toujours le même message, celui de promouvoir la marque France au Nigeria. Ceci ne signifie pas un glissement des entreprises françaises des pays francophones vers l’Afrique anglophone mais plutôt un élargissement naturel vers d’autres marchés.

En développant leur application de gestion pour les PME (Petites et moyennes entreprises), Achille Rouko et Samy Chiba n’ont pas hésité une seule seconde. Selon eux, Lagos est le terrain idéal pour enraciner leur entreprise française – Bujeti – en Afrique.

« Il faut être capable de bouger très vite. Je pense qu’il y a une grosse influence anglo-saxonne au Nigeria. Pour des entrepreneurs qui ont cette culture française, il faut être capable de faire ce switch très rapidement », estime Samy Chiba.

- Publicité-