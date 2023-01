Le Nigeria va commercialiser le gaz torché

Le Nigeria souhaite mettre fin au torchage du gaz qui fait perdre annuellement à l’Etat plusieurs milliards de mètres cubes de gaz. A ce titre, les autorités nigérianes ont présélectionné 139 entreprises pour exploiter le gaz torché et le commercialiser, selon Reuters, qui avance que quelque 300 entreprises avaient postulé à cet appel d’offres du régulateur du secteur pétrolier nigérian.

Le torchage est une pratique industrielle qui consiste à brûler du gaz par des torchères lors des différentes étapes de la production pétrolière. Le Nigeria fait partie des pays qui torchent le plus le gaz dans le monde, selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2022 et qui soulignait que 10 pays sont à l’origine de 75% du volume mondial de gaz torché, parmi lesquels trois pays africains: l’Algérie, le Nigeria et la Libye.

Le Nigeria a fortement augmenté le volume de gaz torché de 70% entre 2000 et 2020, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Désormais, l’objectif est d’éliminer cette pratique. Mais cela nécessite des investissements que les compagnies pétrolières opérant au Nigeria ne sont pas prêtes à entreprendre, préférant mettre le paquet sur l’exploitation pétrolière. D’où le lancement de cet appel d’offres.