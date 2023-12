Le Nigeria veut se doter de la plus grande flotte de bus électriques d’Afrique

Le Nigeria a pour objectif de disposer de la plus grande flotte de bus électriques de transport public en Afrique, a déclaré son ministre des affaires étrangères, Yusuf Tuggar, après que le président Bola Tinubu a annoncé à la conférence des Nations unies COP28, organisée par les Émirats arabes unis, que le Nigeria prévoyait de mettre en service 100 bus électriques.

Cité par les médias locaux, Tuggar a souligné que le Nigeria est en bonne voie pour déployer 100 bus électriques l’année prochaine et prévoit de passer à 1 000 bus électriques, dans le but de devenir le pays disposant de la plus grande flotte de transport en commun électrique d’Afrique.

Tuggar a déclaré que le projet visait à réduire les émissions, à soutenir les projets écologiques et à créer des emplois dans les principales industries.

Les groupes de défense de l’environnement ont désigné le Nigeria comme l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en Afrique.

