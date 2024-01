Le Nord-ouest, étoile montante du tourisme tunisien

Le secteur du tourisme à Jendouba devrait être stimulé par de nouveaux projets qui seront mis en service en 2024, a confirmé le délégué régional au tourisme à Tabarka-Ain Drahem, Issa Marouani, dans un entretien accordé à African Manager ar.

Après une parenthèse de près de 10 ans, la roue de l’investissement a commencé à tourner positivement, alors que la construction d’établissements touristiques, dont un énorme produit dans la région de Tabarka, a été officiellement lancée, le responsable soulignant que le tourisme à Jendouba a connu un vif succès.

En effet, Marouani a indiqué que l’équipe suisse de Lausanne et le club de football belge d’Anderlecht ont été récemment invités par l’Office national du tourisme, et sont récemment arrivés à Tabarka pour effectuer leur entraînement dans la région, qui se poursuivra jusqu’au 15 janvier 2024, en vue des prochains rendez-vous sportifs.

Cette invitation s’inscrit dans le cadre d’un programme de promotion visant à développer le tourisme sportif, qui est l’un des affluents importants et des principaux piliers de la scène touristique et contribue de manière significative à la diversification du produit et au renforcement de la compétitivité.

Ce programme joue un rôle crucial dans le développement des attractions touristiques et la promotion de la Tunisie en tant que destination d’importance dans le tourisme sportif qui attirerait des équipes d’Europe, des pays voisins ou du Golfe, pour effectuer leurs préparations et stages en Tunisie.

De chiffres rassurants

Le secteur du tourisme à Jendouba a réalisé des résultats positifs l’année dernière, avec une augmentation de 26% du nombre d’arrivées par rapport à 2022, et plus de 300.000 arrivées dans divers établissements d’hébergement touristique, une hausse de 21% par rapport à l’année 2019.

La région a enregistré plus de 594 000 nuitées, soit une progression de 21 % par rapport à 2022 et de 7 % comparés aux chiffres enregistrés en 2019.

Ces résultats ressortissent à l’important potentiel touristique de la région, aux divers affluents historiques et archéologiques, aux sites écologiques importants et diversifiés, en plus de la disponibilité de stations et de centres sportifs internationaux aux normes internationales….

En outre, la relance du secteur touristique à Jendouba est l’un des principaux moteurs du développement et le secteur contribue à la revitalisation des activités économiques et sociales et à l’avancement de développement de développement dans la région.

Par ailleurs, Marouani a affirmé que cette année, « nous allons encore renforcer le produit de la chasse au sanglier, qui attire de nombreux touristes des pays européens tels que la France, l’Angleterre, l’Italie, la Suède, le Danemark… Le tourisme basé sur la chasse au sanglier, qui attire un nouveau segment de touristes à fort pouvoir d’achat , stimulera d’autres produits disponibles dans la région”, a-t-il ajouté.

Des travaux seront également menés pour promouvoir davantage le tourisme golfique, d’autant plus que Tabarka dispose d’un parcours aux normes internationales, en plus du tourisme médical qui attire un nombre important de touristes.

Qu’en est-il des hôtels fermés à Jendouba ?

Le gouvernorat de Jendouba comprend 25 unités hôtelières, 14 agences de voyages, 7 restaurants touristiques classés, 3 centres de thalasso thérapie, 3 centres de plongée, une station thermale, un port de plaisance, des sentiers écologiques…

Il est, en outre, prévu qu’en 2024, l’hôtel « La forêt », fermé depuis des années, et d’une capacité de 130 lits, reprendra son activité, le coût du projet actuellement en cours d’achèvement des travaux est estimé à 4 millions de dinars, et devrait fournir 45 emplois.

Quant à l’hôtel Yadis Morjane, également fermé depuis un moment, il a été racheté par la société qatarie Majida Investment, et les travaux de rénovation devraient débuter cette année, dans une catégorie 4 étoiles d’une capacité de 1 100 lits.

En ce qui concerne les nouveaux investissements, Issa Marouani a assuré que la dynamique de l’investissement touristique à Jendouba est presque à l’arrêt depuis 10 ans, soulignant que l’achèvement du projet Green Hill Ressorts se poursuit actuellement, et que le pourcentage de travaux a avancé de 80%, devant ouvrir courant 2024.

En outre, les travaux de l’hôtel « Fernane » se poursuivent également pour un coût de 18 millions de dinars et d’une capacité de 68 lits, le nouveau projet verra l’ajout d’autres produits à l’intérieur, tels qu’un centre thalasso, une salle multidisciplinaire et une piscine couverte, qui seront utilisés d’ici la fin de 2024.

Le secteur du tourisme a également été renforcé dans la région de Tabarka, avec un énorme projet qui a commencé il y a environ 3 mois, et qui est représenté par un produit touristique qui contient des aires d’hébergement, une aire de jeux et un immense centre commercial, le responsable notant que les travaux s’étendront sur 3 ans.

Enfin, il est essentiel de noter qu’au cours de l’année 2023, les postes frontaliers terrestres de la wilaya de Jendouba ont pu retrouver leur format et ont reçu l’année dernière un million 94 mille arrivées réparties au point de passage de Meloula Tabarka, Babouche , Ain Draham et Jalil Ghardimaou, rappelant que l’année 2022 a vu l’arrivée de seulement 500 mille arrivées.