Le nouveau EV6 promet de révolutionner le marché des voitures en Tunisie

City Cars, concessionnaire officiel de la marque automobile Sud-coréenne Kia, vient d’annoncer le lancement sur le marché tunisien du nouveau EV6 100% électrique, une révolution destinée à asseoir sa position sur le segment des voitures que l’on a hâte d’acquérir.

C’est au siège de Kia, à El Kram, que nous avons pu découvrir le nouveau EV6 qui fait parler de lui, tant il ouvre une nouvelle ère et s’impose comme la référence pour les années à venir. Il a, en effet, un design séduisant et distinctif qui ne manquera guère de susciter l’inspiration. Effectivement, la voiture s’est dévoilée physiquement et a révélé ses caractéristiques techniques.

Entre le nouveau logo, le changement de culture d’entreprise et l’électrification de sa production, le constructeur coréen prend un virage serré que Riadh Annabi, directeur général de City Cars a qualifié de ‘’renaissance’’, soulignant que c’est un enjeu majeur et qu’ils en sont conscients. Toutefois, nous parlons ici de renouveau, car Kia nous a habitués avec ses records de ventes sur le marché tunisien.

Caractéristiques du Kia EV6

Ce sont les données les plus attendues. Le plus important sur la route s’avérant la sécurité, l’aide d’une caméra située à l’avant permet d’ajuster très précisément la direction du flux lumineux à chaque situation. Même en pleins phares, les véhicules circulant en sens inverse ou ceux qui précèdent ne sont pas éblouis, le système désactivant de manière sélective les parties des feux qui sont braqués sur cette zone.

En outre, la signature lumineuse de Kia EV6 décrit une ligne incurvée partant du passage de roue arrière et s’étirant sur toute la largeur du coffre pour atteindre l’autre extrémité du véhicule. Les multiples LED créent un effet des plus séduisants rappelant les touches d’un piano, et accentuent ainsi l’impact visuel du véhicule.

Le pavillon de Kia EV6 adopte un profil sportif, et se termine par un becquet en deux parties. Cet attribut stylistique contribue à rehausser le design du véhicule, et à améliorer son aérodynamique.

D’autre part, en plus de sublimer le look du véhicule, elles lui confèrent une meilleure aérodynamique.

Mais ce qui démarque encore plus ce véhicule des autres, ce sont les poignées magnifiquement dissimulées, qui se déploient automatiquement dès qu’on approche du véhicule afin de faciliter l’accès à bord.

Grâce à son système de recharge multiple à haute vitesse compatible avec les bornes 800 V, le concessionnaire assure de poursuivre la route jusqu’à destination. On peut récupérer jusqu’à 100 km d’autonomie en rechargeant le Kia EV6 pendant seulement 4 minutes et demie, voire de passer de 10 à 80 % de batterie en 18 minutes. Kia annonce que l’EV6 est capable d’encaisser une puissance de charge de 239 kW en crête et de 180 kW en moyenne… avant de ralentir une fois arrivé à 80 % pour préserver la pérennité des batteries.

Prix et commandes du EV6

Dans une déclaration à African Manager, le directeur des ventes de Kia, Fares Hamdi, a indiqué que leur nouveau bijou, avec sa peinture impressionnante, se décline en plusieurs versions aves tous les équipements nécessaires.

Le prix de départ est de 224 980 jusqu’à 270 000, à moins qu’il n’y ait changement dans la loi de finances 2024, selon ses dires.

Concernant les commandes du véhicule et le temps d’attente, le responsable a précisé que le EV6 est disponible de suite, dans les show-rooms d’El Kram, de Sousse, et de Sfax.