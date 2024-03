Kia & Hyundai, un Duo dans un mouchoir de poche 

Globalement (VU & VP), le marché tunisien des véhicules neufs a enregistré un repli des immatriculations de 14,66 %, toutes marques confondues. Le marché reste pourtant mené par Kia, dont les ventes globales avaient légèrement augmenté, de 0,48 % certes, mais cela lui suffisait pour être leader du marché tunisien. Derrière, il y avait, à fin février 2024, Hyundai qui baissait de 44,84 % en GA, mais se maintenait tout de même ( recette exclusive de Mehdi Mahjoub ) à 6 unités vendues de Kia qui semble vouloir démarrer 2024 sur les chapeaux de roue. Mais on n’en est qu’aux deux premiers mois de l’exercice.

Pour les véhicules particuliers, Hyundai reste malgré la baisse de ses immatriculations, à seulement 16 voitures vendues devant son demi-frère Kia pour les VP. Dans un marché qui ralentit son évolution par décision politique, le duo sud-coréen se fait allègrement concurrence dans un mouchoir de poche !

Et bien que la concurrence entre les deux Siamois sud-coréens concerne aussi le marché de niche des voitures populaires, la « Grand i10 » se vend mieux devant le « Picanto » malgré la différence de prix, moins cher que la 208 et plus cher que l’Aga. D’autres n’avaient vendu que zéro voitures populaires, malgré les longues queues d’attente montrées en vidéo.

Mahindra reprend du poil de la bête

Derrière, il y a tous les autres, et notamment les asiatiques qui occupent les 6 premières places de meilleures ventes, si ce n’est l’intrusion d’une des marques de la société Ennakl, qui se place après Morris Garage et Suzuki, suivie de Mahindra qui reprend du poil de la bête avec l’offensive commerciale menée depuis le début de l’année par le concessionnaire Sotudis. Traditionnellement aux premières loges des meilleures ventes, Renault n’est plus qu’à la 29ème position, et Dacia qui est l’autre marque du concessionnaire Artes coté en bourse, se permet de luxe de clôturer le top 10 des meilleures ventes de février 2024, juste devant l’ancienne emblématique Peugeot qui n’est plus qu’à la 9ème place, et l’Opel du même groupe-concessionnaire Stafim, plus loin à la 21ème place des ventes de février. La Peugeot de Stafim dominait en février, par contre, le marché des VU (Utilitaires), suivie par Fiat

Les rois de l’hybride, Kia en tête

A remarquer aussi cette percée de plus en plus visible des voitures hybrides en Tunisie. La palme d’or dans cette catégorie est décernée à Kia qui en a importé 125 voitures en 2 mois, ce qui correspondrait à dire que les importations de véhicules hybrides ont représenté 15 % du parc de Kia. Le concessionnaire tunisien City Cars, qui entame ainsi la transition énergétique, est suivi dans la tendance de l’hybride, par Toyota et Mercedes-Benz qui en ont apporté 72 unités chacun.

Hyundai suivait aussi la tendance de l’hybride, mais plus lentement, en important 9 voitures de cette catégorie d’énergie qui a tout de même représenté presque 5 % des ventes automobiles en février dernier. Hyundai est par contre leader de février en vente de voitures électriques. Elle en a vendu 5 unités contre seulement 3 chez Kia. Le Duo de concessionnaires, AHM et City Cars, n’en devient pas moins ainsi le pionnier de la transition énergétique en Tunisie .

Les « zéro vente » et les « peu de vente »

Au moins six marques n’avaient rien vendu pendant les deux premiers mois 2024, notamment Great-Wall, Genesis, King Long, Citroën, DS et Lada. Wally-car a fait un peu mieux avec ses 21 voitures vendues, dont 7 en février 2024, mieux que les 12 voitures de Land Rover ou les 7 Porsche ou les 12 Cupra d’Ennakl. Mais moins que les seulement 61 Volkswagen du même concessionnaire qui ne représentait que 12,84 % du marché malgré ses 5 Brands de véhicules allemandes, de naissance (VW, Audi et Porsche), ou d’adoption (Seat l’Espagnole et Skoda la Tchèque).