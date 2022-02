Le nouvel homme fort du Burkina issu d’un putsch investi président

Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été investi mercredi président par le Conseil constitutionnel, trois semaines après le coup d’Etat qui l’a porté au pouvoir et juste avant la redéfinition de la présence militaire internationale dans le Sahel.

Aucun dirigeant étranger n’a assisté à la cérémonie qui s’est tenue dans une petite salle du Conseil constitutionnel où seule la presse officielle a été admise.

Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique, qui ont fait plus de 2.000 morts dans le pays et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.

Rendant hommage au « peuple Burkinabè qui souffre dignement des affres du terrorisme depuis plus de six ans », il a appelé à « prendre collectivement conscience des efforts et des sacrifices à consentir ».

« En ces moments difficiles, notre pays n’a pas été abandonné par ses partenaires. Le Burkina Faso réitère sa disponibilité à travailler en toute souveraineté avec tous les partenaires dans le respect mutuel », a-t-il ajouté, alors que le Burkina Faso a été suspendu des instances de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédeao) et de l’Union africaine, sans autres sanctions pour l’instant.