Le Parc des Activités Économiques de Zarzis : Une clé pour la création d’emplois

Les travaux de réalisation de la deuxième tranche du Parc des Activités Économiques de Zarzis (PAEZ) (Zarzis smart parc) sont sur le point d’être parachevés, moyennant une enveloppe de 13 millions de dinars, dont 50% provenant d’un don allemand.

Cette deuxième tranche s’étend sur une superficie de 4.500 m2, pour un cumul de 7.000 m2 de surface entre les deux tranches, mise en œuvre avec l’objectif d’atteindre une capacité d’emploi dépassant les 1200 postes d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, a indiqué à TAP, le directeur du PAEZ, Chaouki Friaâ, notant que l’ouverture officielle est prévue pour le mois de mai prochain.

Équipé des technologies les plus avancées notamment dans les domaines médical, touristique, industriel, culturel et cinématographique, le parc sera le premier en Tunisie et le deuxième en Afrique à adopter les dernières technologies modernes en la matière, selon Friaâ.

Une technicité de pointe faisant de ce centre une plateforme majeure au service des entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle, qu’elles soient actives dans les secteurs de la santé de l’industrie, des logiciels de jeux, de la formation, de l’ingénierie ou de l’urbanisme, a-t-il souligné.

Le parachèvement de la deuxième tranche de cet espace « ouvrira de larges horizons devant les entrepreneurs dans des filières innovantes pour accéder aux domaines d’investissement majeurs », a estimé la même source, annonçant la signature de 6 nouveaux accords de projets au sein du parc.

A noter que le Parc offre une panoplie d’avantages allant de l’exonération fiscale pour les dix premières années d’exercice jusqu’à l’obtention de la carte de séjour de l’investisseur qui souhaite s’y installer.

Notons aussi que ce parc a attiré beaucoup d’investissements lors de la crise libyenne, surtout que cette zone franche de Zarzis est très sollicitée par les grandes compagnies opérant dans le domaine du transport des hydrocarbures et de l’ingénierie pétrolière.

Pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des investisseurs, une extension de 12 hectares a été prévue.

En prise sur la Diaspora

L’autre dimension du PAEZ tient au fait qu’étant situé dans une ville disposant d’une grande Diaspora, il vise à mobiliser les Tunisiennes et Tunisiens à l’étranger pour le développement socio-économique de la région du sud par l’investissement et la création d’emplois. Tel est d’aileurs l’objet d’un partenariat formalisé la GIZ et le PAEZ !

Ce partenariat visera à encourager la Diaspora tunisienne à s’engager dans le PAEZ, non seulement en lui facilitant les opportunités d’investissement, mais aussi en appuyant le Parc au niveau de son approche communicative envers la diaspora, en renforçant ses capacités et en lui apportant un appui logistique capable de l’aider dans son interaction envers la diaspora.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Développement des opportunités d’emploi et d’investissement à travers la mobilisation de la diaspora/ ProGreS Migration ».

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne et le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et des PME, en collaboration avec l’Agence de la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) en tant que chef de file.