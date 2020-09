Le parlement déterminé à répondre aux priorités du peuple, selon Ghannouchi

Ouvrant la séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé par Hichem Mechichi, le président du parlement, Rached Ghannouchi a souligné que l’ARP parlement avait exprimé lors de toutes les grandes échéances son engagement à s’acquitter de sa mission et est déterminé à répondre aux priorités du peuple.

« Les différends qui ont marqué la vie parlementaire et qui expriment de ce fait le pluralisme et la diversité, ne vont pas nous dissuader d’assumer notre responsabilité nationale notamment face aux défis sanitaires que nous devons relever », a affirmé Rached Ghannouchi.

Rached Ghannouchi a également mis l’accent sur la nécessité de braver toutes les difficultés et de faire prévaloir les principes de la solidarité, du travail et de l’entraide.

Le président de l’ARP a annoncé au démarrage de la séance la démission de la députée Lilia Bellil du bloc Qalb Tounes. Il a invité les élus à réciter la Fatiha à la mémoire du footballeur Hamadi Agrebi et de l’ancien ministre Ali Chaouch.

Une majorité de 109 voix est requise pour avoir la confiance de l’ARP.