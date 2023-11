Le Parlement sud-africain vote la suspension des relations avec Israël et la fermeture de son ambassade

Le Parlement sud-africain a voté en faveur d’une motion demandant la fermeture de l’ambassade d’Israël à Pretoria et la suspension des relations diplomatiques, alors que les tensions montent entre les deux pays en raison de l’attaque israélienne contre Gaza.

La motion appelant à la fermeture de l’ambassade et à la suspension de toutes les relations diplomatiques jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu a été adoptée mardi par 248 voix pour et 91 voix contre.

La motion a été déposée par le parti d’opposition de gauche Economic Freedom Fighters (Combattants pour la liberté économique), soutenu par l’African National Congress (Congrès national africain) au pouvoir, et combattu par les membres de l’Alliance démocratique, parti centriste à majorité blanche et largement pro-israélien.

Ramaphosa a déclaré que son pays estimait qu’Israël commettait des crimes de guerre et un génocide dans la bande de Gaza assiégée, où les autorités palestiniennes ont déclaré que plus de 14 100 personnes avaient été tuées dans les attaques aériennes et terrestres menées par Israël depuis le 7 octobre.

