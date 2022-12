Le passeport marocain classé au 82ᵉ rang mondial

Selon le récent classement établi par le cabinet britannique Henley & Partners, le passeport marocain se positionne au 82ᵉ rang mondial sur 112, offrant ainsi la possibilité aux titulaires de voyager dans 65 pays sans visa.

Cette performance reste toutefois en dessous de la moyenne générale de mobilité, souligne le cabinet, ajoutant qu’avec cette position, le Maroc occupe ainsi le même rang que le Ghana et Cuba.

Sur le plan régional, l’Algérie arrive loin derrière le Maroc en se positionnant au 94ᵉ rang avec 53 destinations. Le passeport tunisien occupe le 77ᵉ rang et permet aux Tunisiens de voyager dans 71 pays sans visa. Quant au passeport mauritanien, il occupe le 87ᵉ rang et permet de voyager dans 60 pays sans visa.

Au niveau mondial, le Japon arrive est en tête du classement selon The Henley Passport Index avec l’accès à 193 pays sans visa. Au second rang se trouvent 2 pays à savoir Singapour et la Corée du Sud. Les passeports de ces deux pays permettent à leurs ressortissants d’accéder à 192 pays sans visa. Au 3ᵉ rang mondial figure l’Allemagne et l’Espagne avec l’accès à 190 pays.