Le Pentagone cherche à maintenir des troupes au  Niger

Le Pentagone travaille avec les autorités nigériennes pour trouver un moyen de maintenir les troupes américaines dans le pays – une base essentielle pour les opérations de lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne – à la suite d’une directive du week-end les enjoignant de quitter le pays, selon AfricaNews et l’Associated Press.

La semaine dernière, une délégation de haut niveau de responsables américains, dont la secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines Molly Phee, la secrétaire d’État adjointe à la Défense pour les affaires de sécurité internationale Celeste Wallander et le chef du commandement des États-Unis pour l’Afrique, le général Michael Langley, s’est rendue au Niger pour rencontrer des membres de la junte militaire.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré lundi que les responsables américains avaient eu des discussions « longues et directes » avec les membres de la junte, discussions qui ont été en partie motivées par des préoccupations concernant les relations potentielles du Niger avec la Russie et l’Iran. « Nous avons été troublés par la voie dans laquelle le Niger s’est engagé », a déclaré Sabrina Singh.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les États-Unis suivaient de près les activités de défense de la Russie dans ce pays afin d’évaluer et d’atténuer les risques potentiels pour le personnel, les intérêts et les biens américains.

- Publicité-