Dans le même sillage de la note de conjoncture 2025 à l’eau de rose dressée par la BCT qui perd chaque jour son indépendance, « la valeur ajoutée du secteur de l’extraction des produits miniers a affiché une progression notable, passant de 1,5% au T3-2024 à 17,5% (en G.A.) au T4-2024. Cette évolution a résulté de la reprise de la production de phosphate, qui a dépassé 1 million de tonnes au dernier trimestre 2024, et ce pour la première fois depuis le 2ème trimestre 2022. De leur côté, les activités de l’extraction du pétrole et du gaz naturel ont continué leur régression quoiqu’à un rythme moins prononcé que les trimestres précédents. Elles ont accusé une baisse de la valeur ajoutée de -16,9% (en G.A.) au T4-2024, contres -18% au trimestre précédent. La baisse importante de la production du principal champs gazier ‘’Nawara’’ (qui accapare 26% de la production nationale totale de gaz naturel), de -16,3% (en G.A.) au dernier trimestre 2024, contre -14% au trimestre précédent et +2,3% au T4-2023, a lourdement pesé sur la production de l’ensemble du secteur. ar ailleurs, la performance de l’activité dans le secteur de la production et la distribution d’électricité et du gaz s’est encore dégradée au T4- 2024, avec une baisse de sa valeur ajoutée de -6,0% (en G.A.) au T4-2024 après -4,3% au T3- 2024 ».

Selon la BCT, dont l’actuel gouverneur se présente comme un spécialiste du secteur pétrolier, « les récentes estimations indiquent un raffermissement graduel de l’écart de production (Output gap), au dernier trimestre 2024, et ce après plusieurs trimestres de baisse. Cette évolution reflète l’effet d’une demande assez dynamique par rapport à une évolution moins importante des capacités de production. Elle laisse présager une certaine persistance des pressions inflationnistes d’origine interne sur la formation des prix, qui pourrait entraver une baisse plus significative de l’inflation au cours de la période à venir ».