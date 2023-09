Le président de la Chambre syndicale nationale des viandes de volaille, Brahim Nefzaoui, a annoncé, dimanche, qu’il a été décidé de réduire de 15% la marge bénéficiaire de prix de détail de la viande de poulet et de 10 pour cent celle de l’escalope de dinde.

Ila précisé, dans une déclaration à Assabah News, que ces réductions interviennent à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024, pour une durée de 3 semaines (21 jours) et ce à partir du lundi 11 septembre.

