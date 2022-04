Le Premier ministre libyen discute avec l’ambassadeur de Tunisie la « coordination sécuritaire »

Le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah a reçu samedi l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Laajili, et le commandant de la force antiterroriste, en présence du général de division Muhammad Al-Zein, pour discuter de la coordination sécuritaire entre les deux pays.

l’entretien a porté plus précisément sur la possibilité d’organiser des activités de coopération technique pour les services de sécurité des deux pays et une réunion des ministres de l’intérieur libyen et tunisien pour discuter des questions de contrôle des frontières, selon un communiqué du bureau des médias du gouvernement d’unité nationale (GNU) cité par « The Libya Observer ».

La Libye et la Tunisie ont signé plusieurs accords sur le commerce mutuel et la circulation des voyageurs, en plus de la coopération technique sur le transport terrestre, maritime et aérien.