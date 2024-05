Le président chinois s’engage à accroître l’aide à Gaza

Le président chinois Xi Jinping a réitéré ses appels à la création d’un État palestinien indépendant et a promis davantage d’aide humanitaire à la population de Gaza lors de l’ouverture d’un sommet avec les dirigeants des États arabes, jeudi à Pékin.

« Depuis octobre dernier, le conflit israélo-palestinien s’est considérablement aggravé, plongeant les populations dans d’immenses souffrances », a déclaré Xi dans son discours inaugural du Forum de coopération Chine-États arabes. « La guerre ne devrait pas se poursuivre indéfiniment.

Il a réaffirmé le soutien de la Chine à une solution à deux États et a promis une aide humanitaire de 500 millions de yuans (69 millions de dollars) pour Gaza. Il a également promis de verser 3 millions de dollars à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui vient en aide aux réfugiés de la guerre entre Israël et le Hamas.

Outre la question de la guerre, Xi a également appelé les États arabes à approfondir leur coopération dans des domaines tels que le commerce, les énergies propres, l’exploration spatiale et les soins de santé.

La Chine cherche à renforcer ses relations avec les États arabes en tant que modèle pour le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, a déclaré Xi, cité par les médias d’État.

Le sommet, auquel participent les chefs d’État de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de la Tunisie, entre autres, devrait se concentrer sur l’expansion des liens commerciaux entre la Chine et les pays arabes et sur les problèmes de sécurité liés à la guerre entre Israël et le Hamas.

Xi s’est engagé à soutenir les entreprises énergétiques et les institutions financières chinoises pour qu’elles participent à des projets d’énergie renouvelable d’une capacité installée totale de plus de 3 millions de kilowatts dans les pays arabes.

