Le président de la CAF en visite de travail au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de

football (CAF), Ahmad Ahmad, a entamé lundi une visite de travail de trois

jours au Cameroun, a indiqué la Fédération camerounaise (FECAFOOT) sur son compte Twitter.

Cette visite entre dans le cadre de la préparation du CHAN-2020 et de la

CAN-2021, deux compétitions que le Cameroun va abriter.

“Durant son séjour, la délégation aura d’importantes concertations et

réunions avec les autorités du COCAN 20-21 à l’issue desquelles

d’importantes décisions relatives à l’organisation du CHAN Cameroun-2020 et

de la CAN-2021 au Cameroun seront prises”, selon un communiqué du Comité

d’organisation des deux compétitions (COCAN).

La CAF pourrait en profiter pour dévoiler la date officielle de la

prochaine CAN. Ahmad Ahmad a récemment déclaré que la compétition ne

pouvait pas se disputer en juin-juillet. Ce qui laisse penser que la CAN

camerounaise pourrait avoir lieu en janvier 2021.

Le communiqué du COCAN précise que la révélation des visuels (logo,

mascotte, hymne) du CHAN-2020 sera faite au cours d’une soirée de gala

mercredi en présence des officiels de la CAF.