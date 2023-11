Le président de la RDC absent du sommet de la Communauté est-africaine à Arusha

Le président congolais ne participe pas au sommet des chefs d’État de la Communauté est-africaine (EAC), le 23e, qui s’est ouvert ce 24 novembre à Arusha en Tanzanie. Au menu des discussions : l’admission de la République fédérale de Somalie au sein de cette organisation sous- régionale et relancer le processus de paix dans l’Est de la RDC. Felix Tshisekedi y était donc attendu, d’autant plus que doit y être discuté le départ de la Force de l’EAC de cette partie du Congo.

Félix Tshisekedi est représenté à ce sommet par son vice-Premier ministre chargé de la Défense Jean-Pierre Bemba et son ministre d’État chargé de l’Intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi.

Selon une source gouvernementale, il a privilégié la campagne électorale en cours, l’élection présidentielle étant prévue le 20 décembre en RDC. Cette campagne s’est ouverte le 19 novembre et le chef de l’État doit parcourir jusqu’à 26 provinces. Hier, il était à Kindu, dans la province du Maniema. Demain, il doit se rendre à Mbandaka, dans celle de l’Équateur.

Selon un membre de la délégation congolaise à Arusha, l’objectif de ce déplacement n’a toutefois pas changé : il s’agit de défendre le dossier congolais et d’acter le non-renouvellement du mandat de la Force régionale de l’EAC. Celle-ci est jugée inefficace par Kinshasa, qui a formellement demandé son départ, au plus tard le 8 décembre, date de la fin de son mandat. Elle est déployée dans l’Est de la RDC, au Nord et Nord-Ouest de Goma, dans la province du Nord-Kivu, où les rebelles du M23 sont présents et ont gagné du terrain ces dernières semaines.

- Publicité-