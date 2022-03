Le président de la République reçoit la cheffe du gouvernement et la ministre de la Justice

Le président de la République Kais said a reçu, dimanche, au Palais de Carthage la Cheffe du gouvernement Nejla Bouden Romdhane et la ministre de la Justice, leila Jaffel.

L’entretien a été consacré, selon un communiqué de la Présidence de la République, à l’examen des candidatures au Conseil

Supérieur de la magistrature (CSM) provisoire. Il s’agit des magistrats judiciaires, administratifs et financiers, parmi les retraités qui n’exercent aucune autre fonction ou mission.

Pour mémoire, le président de la République avait décidé, le 6 février 2022, de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, organisme constitutionnel indépendant chargé de nommer les juges, l’accusant d’être partial et au service de certains intérêts.