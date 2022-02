Le président de la République s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu, mercredi, à Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi.

L’entretien a porté sur les relations de la Tunisie avec les pays frères et amis ainsi que les structures régionales et internationales, indique un bref communiqué de la présidence.

Il a également permis de prendre connaissance des résultats de la participation de la Tunisie à nombre de réunions et de sommets régionaux, et de passer en revue les rendez-vous et échéances bilatérales et internationales à venir, ajoute la même source.