Le président de la section handball et l’entraineur de l’Espérance de Tunis sanctionnés

La commission de discipline de la fédération tunisienne de handball a, décidé, mardi, de suspendre le président de la section handball de l’Espérance de Tunis, Kaies Attia, pour cinq matches avec sursis, et ce suite aux évènements survenus lors de la finale de la coupe de Tunisie ayant opposé la formation espérantiste au CS Sakiet Ezzit.

- Publicité-

La commission a également suspendu l’entraineur de l’équipe sang et or, Nejib Ben Thayer, et le joueur du CS Sakiet Ezzit, Hichem Derbal, pour trois matches avec sursis, et infligé une amende de 10.000 dinars à l’Espérance et une autre de 2000 dinars à son secrétaire général, Farouk Kattou.