Le président du TABC appelle à l’accélération la promulgation du nouveau code des changes

Le président du Conseil d’affaires Tuniso-africain (Tunisia-Africa Business Council- TABC), Anis Jaziri a appelé, jeudi, à Tunis, à accélérer la promulgation du nouveau code des changes afin de favoriser l’investissement et de faciliter l’implantation des sociétés libyennes en Tunisie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce de la tenue de la 1ère édition du salon tuniso-libyen pour le développement du commerce et de l’industrie à Misrata, en Libye, Jaziri a suggéré de publier un décret-loi visant à remédier à cette question en attendant la promulgation d’une nouvelle réglementation des changes. Selon lui, la refonte du code des changes permettra de faciliter les opérations financières des Libyens en Tunisie, de leur offrir la possibilité d’ouvrir un compte bancaire en devises et de lever les freins aux startups. Il a, par ailleurs, souligné que la Tunisie et la Libye partagent un destin commun et jouissent d’un positionnement stratégique en Afrique, appelant dans ce sens à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

« Les entreprises tunisiennes sont capables aujourd’hui de regagner leur place sur le marché libyen et de générer des postes d’emploi aux tunisiens installés en Libye « , a-t-il déclaré.Et d’ajouter que les Libyens sont prédisposés aujourd’hui à consolider les relations économiques avec la Tunisie.Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye on atteint, jusqu’à fin août 2022, près de 2000 millions de dinars, d’après Jaziri, ajoutant qu’ils sont susceptibles d’atteindre les 2600 millions de dinars vers la fin de cette année.