African Manager

Le 23 février 2023, le président de la TABC (Tunisian-African Business Council), écrivait sur le mur de sa page fb, que « c’est très malheureux et honteux ce que nous lisons et entendons ces jours-ci de la part de certains de ceux qui se considèrent Tunisiens et appartiennent au continent africain, des expressions racistes… Vous n’avez même pas idée de l’écho de cette campagne ignoble dans les pays africains et quelles seront ses répercussions sur la Tunisie…

La Tunisie et les Tunisiens, partout où qu’ils aillent en Afrique, étaient respectés et bien accueillis… En quelques jours, vous avez détruit l’histoire des relations, distinguées depuis plusieurs décennies…

J’en appelle au réconfort des étudiants africains qui font leurs études chez nous, et qui ont décidé hier de ne pas poursuivre leurs études et de rester chez eux jusqu’à ce que la campagne passe et que les pensées se calment. C’est déraisonnable, inacceptable, et quelque chose qui fait honte ce qui se passe. Je ne reconnais plus ce pays, ni même une partie du peuple tunisien… »

Le dimanche 5 mars, Anis Jaziri rapportait « Blocage des marchandises tunisiennes dans certains ports africains, annulations de commandes et même des marchés, campagne de boycottage des produits tunisiens dans certains pays africains, réorientation des malades vers d’autres destinations, retour de dizaines d’étudiants dans leurs pays, pourtant en situation régulière, annulation de voyage de plusieurs hommes d’affaires subsahariens, annulation de missions, salons, forums ..Grande inquiétude des milliers de Tunisiens qui travaillent partout en Afrique. Voilà les constats recueillis auprès des opérateurs économiques par notre cellule de crise durant le weekend. Le temps presse, la Tunisie doit agir vite et correctement…

Rappelons, de notre côté et pour mettre ces propos d’Anis Jaziri président de la TABC dans leur contexte, que le mardi 21 février 2023, le chef de tout l’Etat tunisien présidait réunion du CNS (Conseil national de sécurité), et dénonçait un complot de « grand remplacement ». Le bréviaire de Kais Saïed, avait alors attisé un mouvement populaire hostile à tous les subsahariens installés en Tunisie, sans aucune distinction entre réguliers et non-régulier. Un bréviaire qui a été dénoncé par beaucoup d’instances internationales, et notamment africaines, et qui a engendré une vague de retour des Subsahariens installés en Tunisie. Notons aussi que ceux qui sont rentrés sont des personnes identifiées. Les résidents non-réguliers, qui sont par essence non-identifiables resteront en Tunisie !

Rappelons également que la Tunisie a rejeté, via un récent communiqué de la présidence tunisienne, « toute accusation de racisme » et approuvé des mesures pour faciliter le séjour des différentes communautés.