Le président Kaïs Saïed achève une visite d’Etat au Qatar

L’avion présidentiel a atterri, lundi soir, aux alentours de 23h00, à l’aéroport de Tunis Carthage, en provenance de Doha.

Le président de la République, Kaïs Saïed, achève ainsi une visite d’Etat de trois jours au Qatar, du 14 au 16 novembre, à l’invitation de l’Emir Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Une visite « prometteuse et concluante à tous les plans », notamment politique, diplomatique, économique, social et sportif, estiment les membres de la délégation ministérielle et des officiels ayant accompagné le président Kaïs Saïed dans sa première visite d’Etat dans un pays arabe du Golfe.

D’importants projets de développement seront, très prochainement réalisés entre les deux pays, tel celui de la plateforme de production de Sidi Bouzid et de la Cité médicale des « Aghlabides », à Kairouan, qui devraient générer des dizaines de milliers de postes d’emploi.

Des projets d’accords ont été, d’ailleurs, examinés et des accords de principe pour le financement et l’investissement de ces méga-projets ont été convenus, ont-ils indiqué dans des déclarations à l’agence TAP.

A sa descente de l’avion, le président de la République a été accueilli par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue, et la Maire de Tunis, Souad Abderrahim. Le chargé d’affaires auprès de l’ambassade du Qatar à Tunis était, également, présent.

Auparavant, le président de la République a salué le drapeau au son de l’hymne national avant de passer en revue un détachement des trois armes qui lui rendait les honneurs.

La délégation ministérielle qui a accompagné le chef de l’Etat au Qatar est composée du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, de la ministre, directrice du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Relation avec l’Assemblée des représentants du peuple, Ali Hafsi, du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Bousaïd, et du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’intégration professionnelle, Kamel Deguich.

Elle comprend, aussi, le Général de Brigade, Dr. Mustapha Ferjani, Directeur général de la santé militaire.