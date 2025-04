Saïed préside la cérémonie du 87e anniversaire des évènements du 9 avril 1938

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi, au carré des martyrs, à Séjoumi, la cérémonie marquant la célébration du 87e anniversaire des évènements du 9 avril 1938.

Le président Kaïs Saïed a déposé, à cette occasion, une gerbe de fleurs au pied du mémorial et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs.

Gravés dans l’inconscient collectif des Tunisiens, les évènements du 9 avril 1938 ont été officiellement baptisés au lendemain de l’indépendance « Fête des martyrs ».



Etape-phare, fait marquant dans l’histoire de l’affranchissement du peuple tunisien du joug colonial, ces évènements du 9 avril 1938 constituent à la fois un tournant décisif et révélateur dans le processus de la libération nationale.

Décisif, en ce sens qu’ils avaient traduit un revirement incontesté dans les revendications tant exprimées par l’ensemble des Tunisiens.



Révélateur, parce qu’ils ont été conduits par une pléiade de jeunes, avertis et instruits, en majorité moins de trente ans, pleinement disposés à braver l’omerta de la répression coloniale et à sacrifier leurs vies pour la juste cause nationale.