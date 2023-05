Le président l’ISIE, à Tripoli, pour débattre de la participation des femmes aux élections

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouaskar a assisté, dimanche, à la capitale libyenne Tripoli, aux travaux de la conférence régionale sur les mécanismes et les moyens appropriées permettant de promouvoir la participation des femmes aux échéances électorales.

La conférence a été organisée avec le concours de l’Instance électorale en Libye, du Réseau arabe pour les femmes dans les élections et de l’Union des femmes libyennes.

Cité dans un communiqué de l’ISIE, Bouaskar a présidé une séance-débat portant sur la thématique du rôle des administrations, des instances électorales et de la société civile dans la promotion de la participation des femmes aux élections.

En sa qualité de chef de l’instance électorale tunisienne, Bouaskar a apporté éclairages et témoignages sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre au double plan législatif et structurel afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leurs droits politiques et, partant, participer activement à la vie publique.

Conduite par Farouk Bouaskar, la délégation de l’ISIE est composée de deux membres de l’instance électorale, en l’occurrence, Mahmoud Waer, membre du conseil d’administration et Rachida Jouini, directrice de l’éducation et de la sensibilisation.