Le président Saïed visite le collège Sadiki et le palais du gouvernement à la Kasbah

Le président de la République, Kais Saïed, s’est rendu, ce lundi, au collège Sadiki situé place de la Kasbah, où il s’est enquis de l’état des différentes composantes de cet édifice éducatif.

A cette occasion, le chef de l’Etat a échangé avec le cadre pédagogique et administratif sur la place privilégiée qu’occupe cet établissement de renom ainsi que sur son rôle pionnier dans l’histoire de la Tunisie. Il a également rencontré des parents et des élèves du collège.

Ensuite, le président de la République s’est rendu en compagnie de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais du gouvernement à la Kasbah, où il a visité les lieux de cet édifice historique et pris connaissance de son cachet architectural et civilisationnel.

