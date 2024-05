Le président sénégalais prône le dialogue entre l’Alliance des États du Sahel et la Cédéao

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, était ce jeudi au Mali, où il s’est entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, avant de se rendre à Ouagadougou dans la soirée. Une visite éclair qui s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, de solidarité et de coopération multiforme, et avec une valeur symbolique importante.

Bassirou Diomaye Faye prône le dialogue et il croit en l’intégration africaine, affirme une source à la présidence. Le président du Sénégal s’est donc investi d’une mission : celle de convaincre les pays de l’Alliance des États du Sahel de revenir au sein de la Cédéao. Cette double visite s’inscrit dans cette volonté.

Il s’agit donc d’une marque forte de respect de la part du président sénégalais qui souhaite resserrer les liens alors que les relations s’étaient fortement dégradées du temps de l’ancien président Macky Sall, très critique vis-à-vis des régimes militaires putschistes sahéliens.

