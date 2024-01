Le président somalien « annule » l’accord entre le Somaliland et l’Ethiopie

La Somalie multiplie les actions pour faire annuler le mémorandum d’entente entre le Somaliland et l’Ethiopie.

Samedi, le président Hassan Sheikh Mohamud a signé un projet de loi qui dans la forme annule cet accord qui prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis-Abeba, rapporte Africanews.

Depuis son annonce, Mogadiscio, qui revendique le Somaliland, a interpellé les instances africaines sur ce qu’elle qualifie de violation de sa souveraineté territoriale. Le pays est soutenu par la communauté internationale qui appelle à un règlement à l’amiable.

De son côté, l’Ethiopie n’abdique pas, pour les autorités, diversifier les accès à la mer est d’une importance capitale pour son économie ou ses exportations et importations dépendent exclusivement du port de Djibouti.

Quant au Somaliland, république autoproclamée, en 1991, l’idée d’une première reconnaissance de son indépendance et des parts dans les compagnies Ethiopian Airlines, Ethio Telecom apporteraient un souffle niveau à tout un pays.

Cet accord, qui doit encore être finalisé, devrait permettre à l’Ethiopie de bénéficier de 20 kilomètres de terres le long de la côte du Somaliland dans le golfe d’Aden via le port de Berbera.

