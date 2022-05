Le prix des 4 œufs ne doit pas dépasser les 840 millimes, selon la profession

Le président de la Chambre des volailles relevant de l’UTICA Wassim Boukhris, a fait savoir que le prix des 4 œufs varie entre 720 et 800 millimes et que le coût production du poulet peut atteindre 4000 millimes, tandis qu’il se vend au public à 3400 millimes/kg.

La chambre syndicale n’appelle pas à fixer les prix mais à réduire la différence entre les prix de vente du producteur et des prix de vente au public.

Cité par Express Fm, Boukhris a affirmé qu’il est inadmissible que les 4 œufs se vendent à 1050 millimes, dépassant de ce fait la marge bénéficiaire de 120 millimes pour cette quantité dont le prix de vente ne doit pas dépasser les 840 millimes.

Ila, également, souligné que les prix de vente des œufs ont récemment baissé à cause de la hausse de production. Pareillement pour le poulet de chair. Il a signalé que les petits et moyens producteurs sont en train de renoncer à cette activité, ce qui pourrait impacter de nouveau les prix des œufs et des viandes blanches.

Le ministère du Commerce doit, selon lui, intervenir pour faire respecter les marges bénéficiaires et assurer un certain équilibre entre l’offre et la demande, appelant le ministère de l’Agriculture à intervenir pour maîtriser l’excédent de production.