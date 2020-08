Le projet de numérisation des circuits de distribution est fin prêt et sera prochainement présenté au conseil des ministres, a annoncé, vendredi, le ministre du Commerce, Mohamed Messlini.

Ce projet a pour objectif d’assurer une meilleure gestion de tous les circuits et de protéger les consommateurs contre les pratiques spéculatives, a indiqué le ministre, dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite effectuée dans le gouvernorat de Monastir.

Selon lui, le projet de numérisation ciblera, dans un premier temps, les produits subventionnés et sera généralisé à tous les autres produits.

Lors de cette visite, Messlini a fait savoir que les opérations d’approvisionnement en fruits et légumes se déroulent » normalement « , appelant les consommateurs à rationaliser leurs achats.

D’après lui, les produits agricoles et alimentaires sont disponibles et leurs prix sont à la portée, faisant état d’une baisse considérable de l’inflation laquelle est passée de 6,3% en mai 2020, à 5,7% en juillet 2020. Le ministre a, dans le même cadre, assuré que son département continuera à contrôler les prix.

Lors d’une séance d’audition tenue, en mai dernier, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Messelini avait indiqué que la subvention profite à hauteur de 80% aux personnes qui n’y ont pas droit, d’où l’importance de ce projet de numérisation des circuits de distribution.