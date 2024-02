Le projet « Insadder »  aide 120 PME à réaliser des opérations d’exportation pour la première fois

Le projet « Insadder », instrument européen d’aide à l’exportation, lancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a permis d’aider près de 120 petites et moyennes entreprises (PME), à réaliser des opérations d’exportation pour la première fois et à conquérir de nouveaux marchés.

Financé par l’Union européenne (UE) en partenariat avec le ministère du Commerce, à hauteur de 7,2 millions d’euros (près de 33 millions de dinars), ce projet aide les PME à améliorer leurs capacités d’exportation, en leur fournissant des conseils par des experts et des spécialistes en exportation.

La Cheffe de cabinet de la ministre du Commerce et du développement des exportations, Lamia Abroug a indiqué, lors de l’ouverture d’une journée d’information tenue jeudi à Tunis, que cet instrument vise à aider les PME à exporter pour la première fois, ou celles qui sont en phase de démarrage et veulent renforcer leur position sur les marchés d’exportation.

Elle a souligné l’importance des instruments et des programmes d’appui mis à la disposition des PME pour leur accompagnement, notamment sur les marchés d’exportation porteurs.

Et de préciser que ce programme s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Etat mise en oeuvre en coopération avec ses partenaires, en matière de développement des exportations, avec une vision et des objectifs différents en vue d’accompagner les PME dans l’expérience de l’exportation et du positionnement dans les différents nouveaux marchés.

De son côté, Jad Zgheib, directeur en charge de l’“Appui aux PME” à la BERD, a fait savoir que ce projet date de 2021 et s’étend sur trois ans jusqu’en 2025, faisant remarquer que les PME ont bénéficié dans le cadre de ce projet de sessions de formation spécialisées, qui sont fournies par des spécialistes dans le domaine d’exportation.

Le programme vise à atteindre le plus grand nombre des sociétés tunisiennes et à les aider à exporter vers les marchés étrangers, afin qu’elles puissent améliorer leur chiffre d’affaires.

Pour sa part, Marco Stella, chef de section « développement économique » à la délégation de l’Union européenne en Tunisie, a déclaré que le projet « Insadder » s’articule autour de plusieurs axes, particulièrement la facilitation de la migration des PME tunisiennes vers l’économie verte et bleue et la transition numérique, mais aussi l’aide des entreprises à accéder aux sources de financement moyennant des subventions financières fournies par ce projet, qui devaient les aider à développer leurs activités d’exportation.

Il a expliqué que le projet s’inscrit également dans un processus plus large lancé par l’Union européenne en coopération avec le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations à travers le projet de développement de l’industrie tunisienne 4.0 , le développement des startups et la mise en place d’un fonds de subvention de 100 mille dinars pour soutenir la recherche scientifique et l’innovation.

En ce qui concerne les spécialités des micro-entreprises qui ont bénéficié du projet « Insadder », le responsable européen a souligné qu’elles sont principalement actives dans le secteur des services et dans la commercialisation des produits, mais il a affirmé qu’il n’y avait pas de secteur particulier ciblé, l’objectif étant d’aider les PME à soutenir les exportations et à conquérir de nouveaux marchés.

