Le PSG annonce le départ de l’Argentin Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain (PSG) a confirmé samedi le départ de sa star argentine Lionel Messi après deux saisons avec le club de la capitale française.

Jeudi, l’entraîneur des Parisiens, Christophe Galtier, avait indiqué en conférence de presse d’avant match contre Clermont pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, que Messi disputera son dernier match au Parc des Princes ce samedi.

« Deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France », indique le PSG dans un communiqué .

En 74 rencontres, la « pulga » a inscrit 32 buts – dont le premier en Ligue des Champions le 28 septembre 2021 face à Manchester City – et délivré 35 passes décisives pour le club parisien.

Récent vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 disputée au Qatar, le capitaine de l’équipe d’Argentine s’est également illustré avec le Paris Saint-Germain tout au long de la saison 2022-2023. Auteur de 16 buts en 31 matchs de Ligue 1, il est le meilleur passeur du championnat, avec 16 offrandes délivrées, tout près du record de son compatriote Angel Di Maria (18), précise le PSG.

Face à Strasbourg, lors de la 37ème journée de Ligue 1, Leo Messi est entré encore un peu plus dans la légende en inscrivant son 496e but dans les cinq grands Championnats, établissant ainsi un incroyable nouveau record.

» Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite », a déclaré Messi, cité dans le communiqué.

» Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d’Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir », a déclaré de son côté Nasser Al Khelaifi, Président du Paris Saint-Germain.

- Publicité-