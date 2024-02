Le rationnement de l’eau potable continuera pendant l’été 2024

Le directeur général du génie rural et de l’utilisation de l’eau, Abdelaamid Mnajja, a affirmé hier mercredi, lors d’une conférence de presse , que le ministère prévoit de prendre une série d’autres mesures en faveur de l’utilisation rationnelle des ressources en eau, en poursuivant l’application du système de quotas temporaires, en matière de distribution de l’eau potable pendant l’été 2024 à venir.

Le ministère tunisien de l’agriculture, fournisseur unique de l’eau à la Sonede qui n’en est que le distributeur, a aussi indiqué qu’il interdira certaines utilisations de l’eau, luttera contre les forages illégaux et le raccordement au réseau, en plus d’assurer l’approvisionnement d’eau potable vers les ouvrages sensibles. Il a aussi dit vouloir encourager l’irrigation des cultures fourragères d’été et des espaces verts avec de l’eau traitée.

Autrement, selon la même source, le ministère projette de réaliser 115 nouveaux projets dans le domaine de l’approvisionnement en eau au bénéfice de 150 mille habitants, à Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, El Kef et Siliana au cours de l’année 2024, en plus des 92 projets en cours d’exécution. phase et procédures d’appel d’offres pour le reste des autres projets en cours.

Mnajja a déclaré que ces projets s’inscrivent dans le cadre du plan 239 systèmes d’eau, programmé depuis 2016 au bénéfice de 286 mille habitants, et que 97 de ces systèmes connaissent des perturbations au niveau de la mise en œuvre, tandis que 27 systèmes sont complètement arrêtés.