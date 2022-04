Repas d’iftar : Les restaurants universitaires mis à l’index

« Depuis le début du mois de ramadan, l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a reçu plusieurs réclamations concernant le manque de repas d’iftar dans plusieurs restaurants universitaires », a fait savoir lundi Aymen Boubaker, membre du bureau exécutif de l’UGET.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable syndical a précisé qu’il s’agit soit de repas incomplets ou carrément indisponibles suite à la fermeture de certains restaurants.

Dans ce contexte, il a indiqué que le restaurant universitaire de la cité El Isken à Ben Arous, fermé pour des problèmes d’infrastructure, a garanti 60 repas, au cours de ce mois de ramadan, alors que sa capacité s’élève à 450.

« Cette situation a poussé les étudiants à recourir à d’autres restaurants proches de la cité universitaire notamment en de l’absence de moyens de transport », a-t-il ajouté signalant que l’UGET avait déjà adressé une réclamation dans ce sens, depuis deux semaines, à l’office des œuvres universitaires du nord et n’a reçu aucune réponse à ce jour.

Selon Aymen Boubaker, les mêmes problèmes ont été constatés par les étudiants dans les restaurants universitaires Ibn Arafa à Gafsa, Les Roses à Monastir, Erriadh et Alghazali à Sousse et à Médenine et les Oliviers (Azzayatine) et les Jasmins (Yasmine) à Sfax