Le roi Felipe d’Espagne a visité le salon de l’huile d’olive et des industries similaires Expoliva à Jaén, en Andalousie, accompagné du président du Parlement andalou, des Mayos de Jaén, de l’ambassadeur de la République tunisienne en Espagne et de nombreuses autorités d’associations impliquées dans le secteur de l’huile.

Il a visité trois stands à l’intérieur de l’immense espace de la foire, l’un consacré à la production, un autre aux machines agricoles et le troisième aux produits chimiques pour l’agriculture.

Le Roi a également rencontré l’équipe organisatrice de la foire et d’autres personnes qui étaient là pour exposer leurs produits.

L’industrie de l’huile d’olive représente l’une des productions les plus prolifiques de l’Espagne et l’une de ses principales exportations.

Cependant, en raison des réglementations strictes concernant les produits chimiques que les agriculteurs peuvent utiliser, ainsi que des maladies sans précédent qui ont frappé les oliviers (la plus célèbre étant la Xylella), aucun pays d’Europe n’a été en mesure de maintenir le taux de production nécessaire pour satisfaire la demande d’huile d’olive dans le monde entier.

Ainsi, de nombreux pays européens producteurs d’huile d’olive ont commencé à importer des olives d’autres pays extracommunautaires, comme la Tunisie, d’où la présence de l’ambassadeur, précise Royal Central dédié à l’actualité royale, et à les mélanger avec des olives de leur propre production pour rester à la hauteur de la demande du marché de l’huile d’olive.

Ces dernières années, les progrès et les innovations technologiques dans le domaine de l’agriculture ont connu un véritable boom. Des techniques et des équipements révolutionnaires ont été mis au point, testés et produits. Cela ne facilite pas le travail des agriculteurs, mais le rend certainement moins exigeant physiquement, ce qui, après l’excédent de demandes alimentaires qu’ils ont connu en raison de la fermeture mondiale, a été une bénédiction.

Le roi Felipe a toujours été un fervent partisan du secteur primaire espagnol car, comme il l’a dit dans de nombreux discours, sans les matières premières, de nombreuses choses emblématiques du pays n’existeraient pas : de l’alimentation au tourisme en passant par les paysages étonnants forgés par des siècles d’exploitation des terres, l’Espagne doit beaucoup au secteur agricole, et le Souverain a saisi de nombreuses occasions de montrer son soutien, comme sa présence régulière à l’ouverture de la foire du bétail.