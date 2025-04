Le Roman « Jacaranda » de Gaël Faye lauréat du Prix Goncourt -Choix de la Tunisie- 2024/2025

Le roman « Jacaranda » de Gaël Faye a remporté le Prix Goncourt -Choix de la Tunisie- 2024/2025, lors de la cérémonie de la 9ème édition organisée samedi 12 avril 2025 à l’Institut français de Tunisie (IFT), en présence de Paule Constant, membre de l’Académie Goncourt et du romancier tunisien Walid Amri, président du jury de la neuvième édition ainsi que de 300 lycéens venus de 22 gouvernorats du pays, selon l’Institut français de Tunisie (IFT).

Gaël Faye « qui a su convaincre son lectorat tunisien dans cette aventure littéraire » a écrit « Jacaranda » (Editions Grasset) en 2024, un livre, qui explore l’histoire du Rwanda à travers quatre générations et qui cherche à percer les silences du pays après le génocide des Tutsis.

Gaël Faye est né le 6 août 1982 à Bujumbura, au Burundi. De mère rwandaise et de père français, il vit une jeunesse marquée par l’exil et la quête d’identité. A l’âge de treize ans, à la suite du déclenchement de la guerre civile au Burundi en 1993 et du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, il fuit son pays natal pour la France.

C’est pendant son adolescence qu’il découvre le rap et le hip-hop, trouvant dans la musique un moyen d’extérioriser la douleur de l’exil et de se reconstruire après la perte de repères. Après des études en finance, il se consacre à l’écriture et à la musique. Il forme le groupe « Milk Coffee and Sugar » avec le rappeur Edgar Sekloka. Leur album sort en 2009 et est nommé découverte du Printemps de Bourges en 2011. En 2013, il sort son premier album solo, « Pili Pili » , enregistré entre Paris et Bujumbura, qui remporte le Prix Charles-Cros des lycéens de la nouvelle chanson francophone.

En parallèle de sa carrière musicale, Gaël Faye rencontre un immense succès littéraire avec son premier roman « Petit pays », récompensé par le Prix Goncourt des lycéens et le Prix du roman Fnac en 2016. En 2024, il publie « Jacaranda », poursuivant ainsi son exploration des blessures de l’exil et des mémoires rwandaises. Son parcours atypique et sa capacité à exprimer les émotions liées à l’exil font de lui un artiste dont la voix résonne bien au-delà des frontières.