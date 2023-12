Le Royaume-Uni et le Rwanda signent un nouveau traité pour relancer l’accord controversé sur les demandeurs d’asile

La Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un nouveau traité afin de relancer la proposition controversée de Londres de transférer des réfugiés clandestins vers le pays d’Afrique de l’Est.

L’accord a été signé mardi par le ministre rwandais des affaires étrangères, Vincent Biruta, et le ministre britannique de l’intérieur, James Cleverly, qui se sont rendus à Kigali pour sauver la tentative de Londres d’envoyer des migrants clandestins au Rwanda, qui était dans l’impasse depuis que la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé illégal un accord antérieur.

Les juges se sont rangés à l’avis d’une juridiction inférieure selon lequel cette politique était incompatible avec les obligations internationales de la Grande-Bretagne, car Kigali pouvait renvoyer de force les migrants vers des lieux où ils risquaient d’être persécutés.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s’était engagé à persévérer dans ce projet controversé en signant le nouveau traité, promettant de « répondre aux préoccupations » soulevées par la décision de la Cour suprême le mois dernier.

Les détails du nouvel accord n’étaient pas disponibles, mais les médias britanniques ont rapporté qu’il inclurait des engagements de la part du Rwanda concernant le traitement des demandeurs d’asile et des autres migrants dans ce pays.

« Il y a un grand désir de continuer à améliorer le processus. Le Royaume-Uni et le Rwanda travaillent sur cette question parce qu’elle est importante », a déclaré Cleverly lors d’une conférence de presse conjointe à Kigali.

« Le Rwanda est très attaché à ce partenariat et c’est pourquoi nous avons travaillé avec le gouvernement britannique pour répondre aux préoccupations soulevées par la Cour suprême », a ajouté Biruta.

