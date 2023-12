Le sauvetage de Madagascar Airlines coûte cher

Pour retourner au seuil de rentabilité d’ici trois ans, Madagascar Airlines aurait besoin d’une somme de cent millions de dollars. Un premier financement de vingt millions de dollars a été convenu entre les autorités malgaches et la Banque mondiale.

Retourner à un seuil de rentabilité d’ici trois ans, l’objectif principal des autorités et des responsables de Madagascar Airlines, évoqué dans le plan de relance. Enfin, des éclaircissements ont été apportés par rapport au financement prévu pour relancer Madagascar Airlines qui est enfin connu, rapporte l’Express de Madagascar.

Il s’agit là d’une somme de cent millions de dollars dont une première tranche destinée à subvenir aux besoins urgents inscrits dans le plan d’affaires. C’est ce qui a été évoqué par le ministre des Transports et de la météorologie, lors de la célébration de la Journée internationale de l’Aviation. Une occasion rêvée d’aborder et de prendre à bras-le-corps les problèmes auxquels doit faire face la compagnie aérienne nationale.

D’après le membre du gouvernement, la Banque mondiale a accepté d’accorder un prêt de vingt millions de dollars. Ce «porte-à- porte», bien qu’étant un mal nécessaire, s’est soldé, dans un premier temps, par un accord en commun entre les autorités de la Grande île et la Banque mondiale.

