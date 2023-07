Le sauvetage de Tunisair au centre d’une rencontre entre Saïed, Mejidi et Chelli

Le plan de sauvetage de la compagnie aérienne nationale » Tunisair » a été au centre d’une rencontre tenue, vendredi, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed, le ministre du Transport, Rabii Mejidi et le Président Directeur Général de la compagnie, Khaled Chelli. Lors de cette rencontre, Saïed a mis l’accent sur l’impératif de renouveler la flotte de Tunisair et de mettre en place un programme d’acquisition de nouveaux appareils, indique un communiqué publié par la présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a également, souligné la nécessité d’élaborer un plan d’action afin de vendre les avions hors service ou leurs pièces détachées qui sont défectueuses. Le président de la République a, en outre, appelé à améliorer les services aériens et terrestres, rappelant que Tunisair figurait auparavant, parmi les meilleures compagnies internationales. » Tunisair a été l’une des meilleures entreprises publiques durant des années avant qu’elle ne soit frappée de plein fouet par la corruption à l’instar d’autres établissement « , a-t-il affirmé. Il a, à cet égard, appelé à la nécessité de permettre à cette compagnie de retrouver son rayonnement, soulignant que » les parties qui souhaitent aujourd’hui céder cette entreprise publique ou la pousser à la faillite doivent assumer leurs responsabilités « . Sur un autre plan, Saied a souligné que » l’espace aérien doit être seulement ouvert aux avions tunisiens « . D’autre part, il a recommandé d’assurer l’accompagnement nécessaire aux pèlerins lors du voyage de retour en Tunisie.