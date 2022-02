Un rapport publié aujourd’hui explique comment le l’ONG « Secours islamique » a « sauvé et changé des vies » en Tunisie depuis plus de dix ans.

De nombreuses communautés en Tunisie sont confrontées à une extrême pauvreté et à des difficultés alimentées par les effets du changement climatique, la faiblesse des systèmes d’éducation et de santé et le manque d’eau potable. Basé à Londres, le Secours islamique travaille en Tunisie depuis 2011 pour fournir une aide vitale ainsi que des programmes de développement à plus long terme.

Jusqu’à présent, nous avons soutenu près de 1,5 million de personnes, comme le montre le nouveau rapport, » Islamic Relief in Tunisia « .

« Nos priorités en Tunisie sont l’amélioration de l’eau, de l’assainissement et des installations d’hygiène dans les écoles, ainsi que la mise en œuvre de projets d’autonomisation des femmes et de parrainage d’orphelins, qui font cruellement défaut. Nous fournissons également une aide d’urgence, améliorons la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance et organisons des distributions alimentaires saisonnières. Depuis 2011, nous avons réalisé 44 projets », a-t-il souligné.