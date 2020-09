Le secrétaire américain à la Défense Esper, demain, en visite en Tunisie

Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, se rend, cette semaine, au Maghreb dans le cadre d’une une tournée au cours de laquelle il affirmera l’engagement des États-Unis pour la sécurité de la région et discutera des moyens de renforcer la coopération contre les organisations terroristes.

Esperper commencera sa première tournée en Afrique depuis qu’il a pris en charge le portefeuille de la défense, demain mercredi, en Tunisie, où il rencontrera le président Kais Saeed et son homologue tunisien, Ibrahim Albertaji, avant de prononcer un discours au cimetière militaire américain de Carthage, où reposent les soldats américains tombés en Afrique du Nord pendant la guerre.

Un responsable militaire américain a déclaré que l’objectif de la visite d’Esper en Tunisie est de renforcer les relations avec ce « grand » allié dans la région et de discuter des menaces que font peser sur ce pays les organisations terroristes, telles que Daech l’ISIS et Al-Qaïda, en plus de « l’instabilité régionale du continent africain ».

Jeudi, Esper arrivera à Alger, où il s’entretiendra avec le président Abdelmadjid Tebboune, qui occupe également les postes de commandant des forces armées et de ministre de la défense.

Selon la même source, Esper entend « approfondir la coopération avec l’Algérie sur les grandes questions de sécurité régionale, telle que la menace posé par les groupes terroristes ».

Des responsables militaires américains se rendent régulièrement en Tunisie et au Maroc, qui sont liés aux États-Unis par une coopération de défense solide, mais Esper sera le premier secrétaire à la défense américain à se rendre en Algérie depuis Donald Rumsfeld en février 2006.

Le secrétaire américain termine sa tournée au Maghreb vendredi à Rabat, où il discutera des moyens de « renforcer les relations fondamentalement étroites » dans le domaine de la sécurité avec le Maroc, qui accueille les exercices militaires « African Lion » qui ont lieu chaque année sous la direction de l’AFRICOM (le commandement militaire américain en Afrique).